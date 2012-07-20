Сегодня мусульмане отмечают Рамадан

Харьков. 20 июля. УНИАН. Сегодня мусульмане всего мира отмечают Рамадан.

От имени Союза азербайджанцев мира всех мусульман в Украине с празником Рамадан поздравил вице-президент Международной академии казачества, Герой казацкого народа, маршал Миршахин Исмаилов.

«Хвала Аллаху – Всемогущему Творцу! Просим Аллаха даровать ещё больше милости и благословения Пророку Мухаммаду, мир Ему, а также приветствуем всех Пророков и Посланников от Адама до Мухаммада – мир Им!», - взывают к Всевышнему мусульмане.

Рамадан (араб.) или Рамазан (тур.) - начало Поста 1433 года хиджры, девятый месяц мусульманского календаря. Этот месяц является самым важным и почетным для мусульман. В течение всего месяца соблюдается строгий пост («ураза»), который подразумевает под собой отказ от воды, еды и интимных отношений в светлое время суток.

«О те, которые уверовали! Пост является для вас таким же обязательным предписанием, как и для тех, кто был до вас. Возможно, вы будете богобоязненными (Священный Коран, 2:183).

Отказ от приема пищи, от того времени когда «черная нитка начинает отличаться от белой» до полного захода солнца, не является самоцелью поста. Смыслом воздержания и поста вообще является укрепление веры, духовный рост, переосмысление своего образа жизни, приоритетов. Пост для мусульман это, в первую очередь, возможность удалиться от запретного, определить для себя истинные жизненные ценности.

Пост предписывается всем половозрелым мусульманам и является одним из пяти столпов Ислама. Особо отмечается, что от поста освобождаются те, кто не имеет возможности его соблюдать: пожилые люди или мусульмане, имеющие хронические заболевания. Но тогда мусульманин должен за каждый день поста накормить неимущего или оказать помощь нуждающемуся (в размере не менее той суммы, которую он тратит в день на пищу). Также от поста освобождаются те, кого Рамадан застал в пути или при других обстоятельствах не позволяющих держать пост. В этом случае пропущенные дни поста восполняются в дни следующего месяца.

Завершается месяц Рамадан и пост вторым по значению мусульманским праздником Ид уль-фитр (Рамадан байрам), начинающегося с заходом солнца в последний день Рамадана и продолжающегося 1-го и 2-го числа следующего месяца Шавваль. После завершения коллективной молитвы в мечети в 1-й день месяца Шавваль мусульмане отправляются на праздничную трапезу, в ходе которой принято угощать не только родных и близких, но и соседей, знакомых (независимо от их вероисповедания). Раздача милостыни (садака) является обязательным условием празднования. Также в праздничные дни принято посещать могилы родственников.

Украина являющейся неотъемлемой частью мира, где почитаются национально-религиозные традиции, в том числе и Рамазан . Мусульмане, достойно исполнившие долг совести перед Аллахом и религией, с честью выдержавшие испытания поста, с удовольствием делятся радостью праздника, молятся о спокойствии и благе нашего государства и народа.

«О Аллах! Прими от нас пост, молитвы и благие деяния»,- обращаются мусульмане к Всевышнему.