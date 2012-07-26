Пацієнти ЦКЛ скаржаться на прихильників Тимошенко

Харків. 26 липня. УНІАН. Пацієнти Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниці» у Харкові просять перенести акції протесту прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко якнайдалі від медкомплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала журналістам пацієнтка лікарні Олена Калтиєва, говорячи про колективну скаргу хворих на дії народних депутатів і прихильників екс-прем’єра.

О.Калтиєва наголосила, що пацієнти лікарні підписали скаргу добровільно.

«Ніхто не змушував підписувати. У листі нічого не написано проти якоїсь партії або ще чогось. Просто просимо акції захисту перенести подалі від медкомплексу», - сказала вона.

У свою чергу, заступник головного лікаря ЦКЛ з організаційно-методичної роботи Ольга Обухова наголосила, що прихильники Ю.Тимошенко і народні депутати, які приїжджають до екс-прем’єра, змушують медичний персонал закладу і пацієнтів перебувати у постійній психологічній напрузі.

«Ми працюємо у постійній напрузі. Хворі, які постійно скаржаться лікарям, приходять до адміністрації зі скаргами, і потрібно всім пояснювати. Ми виходимо до жінок, проводимо бесіди, вони на якийсь час заспокоюються, потім знову якийсь інцидент - і все по-новій», - сказала О.Обухова.

За її словами, серед пацієнтів лікарні є й такі, які висловлюють готовність особисто перешкоджати приїзду народних депутатів у лікарню. «У нас були хворі, які казали, що наступного разу вони перегородять своїми тілами приїзд чергової такої групи людей, і нам їх довелося буквально умовляти... Ці люди самі стали збирати підписи», - наголосила О.Обухова.

Як повідомляв УНІАН, у Харкові пацієнти стаціонарного відділення лікарні «Укрзалізниці», де проходить курс лікування Ю.Тимошенко, написали колективну відкриту скаргу на дії народних депутатів від «Батьківщини».

Пацієнти, звертаючись до депутатів, наголошують, що у лікарні, окрім Ю.Тимошенко, перебувають й інші хворі, які потребують спокою і лікування, проте народні обранці, «влаштовуючи циркові вистави» в лікарні, заважають процесу одужання.

Вони закликають депутатів не влаштовувати безлади в клініці. «На жаль, за своїми гаслами про наведення ладу в країні ви не помічаєте, що особисто сприяєте безлад. Серед нас є літні люди, серед нас є дуже хворі люди, які, можливо, потребують набагато більше уваги, ніж пацієнтка, заради якої ви організовуєте публічні акції. Тому ми закликаємо вас потурбуватися про звичайних людей не лише на словах, які ви промовляєте з трибуни, а й справами», - йдеться у листі.

Крім того, автори скарги підкреслили, що якщо депутати не припинять «влаштовувати цирк», пацієнти вимушені будуть звернутися до європейських політиків і медиків, щоб висловити своє ставлення до того, що відбувається.

На сайті лікарні зазначається, що під скаргою підписалися 149 пацієнтів двох кардіологічних відділень, трьох неврологічних відділень, відділення неврозів, нейрохірургії і серцево-судинної хірургії.