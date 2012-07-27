У Харкові порушено справу за зарплату в «конвертах»

Харків. 27 липня. УНІАН. У Харкові порушено кримінальну справу щодо підприємця, яка 14 років поспіль платила зарплату в «конвертах».

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на в.о. прокурора Фрунзенського району Харкова Олександра Цимбалюка.

За його даними, жінка-підприємець протягом 1998-2012 років, порушуючи трудове законодавство, виплачувала зарплату п’яти своїм працівникам без належного документального оформлення, видаючи грошові кошти готівкою без її обліку за офіційною бухгалтерською звітністю.

Вона також не платила податків з доходів фізичних осіб та внесків на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування.

Прокуратура Фрунзенського району Харкова порушила кримінальну справу за ч. 1 ст. 172 Кримінального кодексу України (грубе порушення законодавства про працю).