Тюремники обіцяють вивезти Тимошенко в суд «мирно і без бійки»

Призначене на найближчий вівторок, 31 липня, засідання Київського райсуду Харкова у справі корпорації ЄЕСУ, найімовірніше, відбудеться при особистій участі екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко, яку привезуть з Центральної лікарні «Укрзалізниці».

Про це «Сегодня» повідомили в Державній пенітенціарній службі, зіславшись на висновок комісійної судмедекспертизи, де нинішній її стан оцінюється як задовільний.

Газета цитує голову Харківського обласного бюро СМЕ Юрія Кравченка: «Виявлені у Юлії Володимирівни хворобливі зміни є хронічними, але не тяжкими, і її життю нічого не загрожує. Комісія не вбачає медичних протипоказань щодо спроможності Тимошенко брати участь за межами медустанови в заходах, які вимагають сприйняття і аналітичного узагальнення інформації, що надається, висловлення власної думки і дискусії». При цьому Ю.Кравченко додав, що документ, який, окрім нього, підписали ще 11 харківських судмедекспертів, не містить двоякого тлумачення і трактування. За словами голови облбюро СМЕ, захист екс-прем`єра намагався втручатися в роботу експертів і перешкоджати їй, що суперечить закону про судову експертизу і може бути розцінений як посягання на незалежність досліджень.

Газеті в Держпенітенціарній служби пообіцяли, що якщо Ю.Тимошенко знову відмовиться їхати до суду добровільно, то тюремники вирішуватимуть це питання «мирно і без бійки».

Як повідомляв УНІАН, учора, 26 липня, в інтерв`ю ТСН захисник Ю.Тимошенко Сергій Власенко заявив, що судмедексперти не дали однозначної відповіді щодо можливості екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко бути присутньою на судовому засіданні 31 липня.

"Вона (влада) створила цілком безглузду, не передбачену чинним законодавством ситуацію. Порушила все! І при цьому не одержала від експертів такої відповіді, якої хотіла. Серед інших питань експертам було поставлено конкретне питання: чи може за станом здоров`я Юлія Володимирівна бути присутньою на судовому засіданні? Не де-небудь, а в суді? Експерти не ризикнули відповісти на це питання ствердно. Вони написали якусь абракадабру, під яку можна підігнати все, що завгодно. Вони написали, що за станом здоров`я немає протипоказань на участь Юлії Тимошенко в заходах за межами лікарні, які вимагають концентрації, а також сприйняття усного і письмового тексту. Під це визначення потрапляє цирк, театр, відвідини лекцій в університеті... Але експертам було поставлене пряме запитання: на судовому засіданні може бути присутньою? На наш погляд, вони на це питання не відповіли", - сказав С.Власенко.

Довідка УНІАН. 31 липня відбудеться чергове слухання кримінальної справи проти екс-прем`єр-міністра України Ю.Тимошенко щодо діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».