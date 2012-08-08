Активісти Партії регіонів мітингують на підтримку мовного закону

Харків. 8 серпня. УНІАН. У Харкові проходить мітинг активістів Партії регіонів і громадських організацій на підтримку Закону «Про засади державної мовної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, на площі перед Харківським академічним театром опери та балету імені Миколи Лисенка зібралося близько 2,5 тисяч осіб.

Учасники мітингу тримають національні прапори, прапори із символікою Партії регіонів, а також транспаранти з написами: «Мы хотим говорить на родном языке», «Партия регионов держит слово», «Партия регионов выполняет обязательства», «Защитим мову – поддержим другие языки».

За словами заступника харківської міської організації Партії регіонів по роботі з молоддю, депутата Харківської міської ради Максима Мусєєва, харків’яни висловлюють підтримку підписаному Президентом мовному закону.

«Так склалося історично, що в Харкові більшість людей говорить російською мовою. Однак хочу наголосити, що тут також високий рівень поваги до єдиної державної мови – української мови», - сказав М.Мусєєв.

Мітинг зібрався за більш як півгодини до офіційного повідомлення про підписання Президентом мовного закону.