У Харкові святкують мовний закон

Харків. 9 серпня. УНІАН. У Харкові проходить святкова акція з нагоди підписання Президентом Віктором Януковичем закону «Про засади державної мовної політики».

Як передає кореспондент УНІАН, на площі перед Харківським академічним театром опери та балету імені Миколи Лисенка зібралися близько 2 тисяч осіб. Люди тримають державні прапори, прапори із символікою Партії регіонів, а також транспаранти з написами: «Хотим говорить на родном языке!», «Молодежь - за закон о языках», «Поддержим родной язык. Поддержим закон о языках!»

За словами організаторів, учасники мітингу «висловлюють вдячність Президенту України за підписаний вчора закон України «Про засади державної мовної політики».

«Я терпеть не могу того, когда заставляют говорить на каком-то языке, но теперь весь Харьков станет чувствовать себя свободней», - сказав у коментарі кореспондентові УНІАН учасник мітингу, колишній шкільний учитель Борис.

У цей час на сходах театру на підтримку мовного закону проходить концерт самодіяльних фольклорних колективів Харкова.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня 2012 року Верховна Рада прийняла закон «Про засади державної мовної політики», що викликало хвилю протестів по всій Україні.

Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

Закон дозволяє використовувати російську мову в офіційному діловодстві в регіонах, в яких не менше 10% мешканців говорять цією мовою.

Президент України Віктор Янукович підписав мовний закон 8 серпня.