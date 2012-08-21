Працівники заводу ім.Шевченка вимагають виплати зарплат

Харків. 21 серпня. УНІАН. У Харкові перед Державним підприємством «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Шевченка» проходить акція протесту з вимогою повернення заборгованості із заробітної плати на підприємстві.

Про це кореспондентові УНІАН повідомив один із організаторів акції, голова громадської організації «Трудова Харківщина» Павло Тищенко.

За його словами, в акції протесту, яка проходить перед прохідною підприємства на вулиці Жовтневої Революції, беруть участь активісти ГО «Трудова Харківщина» і робітники заводу – в різний час до 200 осіб. Люди тримають транспаранти з написами: «35 млн грн долга, 7 месяцев без зарплаты - это геноцид», «Добкин - выполни свои обещания перед заводом Шевченко», «Янукович, Азаров, почему нам не дают возможность заработать? Кто хочет нашей смерти?», «Нет уничтожению государственного предприятия «Завод им. Шевченко», «Государственному предприятию - государственные заказы».

П.Тищенко зазначив, що учасники акції протесту вимагали повернення заборгованості із зарплати, а також забезпечення підприємства стабільними замовленнями.

Він також зауважив, що до учасників акції протесту вийшли керівники цехів, які попередили робітників про відповідальність за відсутність на робочому місці, внаслідок чого більшість учасників протесту розійшлися.

П.Тищенко також зазначив, що учасники акції протесту вимагали зустрічі з головою Харківської облдержадміністрації Михайлом Добкіним та керівником Державного концерну «Укроборонпром» Сергієм Громовим. «На жаль, нас проігнорувало керівництво області, заводу, «Укроборонпрому», - сказав П.Тищенко.

Він також наголосив, що робітники підприємства планують провести акцію протесту з аналогічними вимогами 24 серпня на площі Свободи перед Харківською облдержадміністрацією.

У коментарі кореспондентові УНІАН головний інженер ДП «Харківський приладобудівний завод ім. Т. Шевченка» Василь Лунін сказав, що в акції протесту брали участь близько 30 осіб, не рахуючи робітників, які у цей час проходили на підприємство. «Жодного працівника заводу, який реально брав участь у акції, я там не бачив. Я їх усіх знаю», - наголосив він.

В.Лунін підкреслив, що вчора й сьогодні робітникам заводу у повному обсязі виплачується заробітна плата за липень 2012 року. За його словами, на підприємстві залишається лише заборгованість із заробітної плати за минулі роки – близько 30 млн грн.

Головний інженер наголосив, що погасити її буде можна тільки тоді, коли підприємство оптимізує організаційну структуру та реалізує незадіяне у виробництві майно. В.Лунін підкреслив, що керівництво заводу співпрацює із Харківською облдержадміністрацією та ДК «Укроборонпром» і докладає всіх зусиль для стабілізації економічної ситуації на заводі.

«У нас є план дій. Ми активно співпрацюємо з обладміністрацією і «Укроборонпромом». Ми знаємо, що нам робити», - сказав він.