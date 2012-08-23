Маркевич назвав румунське Динамо 100-відсотковим фаворитом

Харків. 23 серпня. УНІАН. Перед сьогоднішнім матчем у кваліфікації Ліги Європи проти «Динамо» (Бухарест) тренер харківського «Металіста» Мирон Маркевич висловив сподівання пройти далі, хоча фаворитом 100-відсотково назвав румунів.

Передматчова прес-конференція:

Хто для вас завтра є фаворитом?

На сто відсотків - бухарестське «Динамо»...

На полі дуже душно, та й не думаю, що завтра стане краще. Чи готові ви грати за такої духоти, і як це може позначитися на грі в цілому?

Яка буде погода, така й буде. Вона однакова для двох команд. Звичайно, краще грати при гарній температурі. Нікуди від цього не дінешся. Треба виходити і показувати найкращу гру.

Що ви знаєте про «Динамо»?

Ми дивилися їхній матч на Суперкубок з чемпіоном країни, а далі кілька матчів чемпіонату. У нас є уявлення про суперника. Хороша, добротна команда, і матч завтра буде цікавим.

Травмувалися Вільягра, Пшеничних... Є проблеми з обороною?

Звичайно, завжди є якісь проблеми. У нас триває чемпіонат, пройшло 6 турів. Але є футболісти, які вийдуть завтра на поле і будуть грати.

Коли відновиться Пшеничних? Є якісь терміни?

Можливо, за тиждень буде готовий.

Мірча Луческу сказав, що «Металіст» є фаворитом завтра...

Я вдячний за таку оцінку Луческу, але вважаю, що шанси рівні.

У продовження теми, Луческу передав диск з іграми вашого клубу Бухаресту... Наскільки це їм допоможе?

Я думаю, що у містера Луческу є багато інформації про нашу команду, тут нічого такого дивного немає...

У вас великий досвід ігор в єврокубках... Можна сказати, що ви досвідчений фахівець в плані таких матчів. Є щось, що вас турбує?

Я вже зазначив, що «Динамо» - хороша, добротна команда. Як і перед будь-якою грою, особливо в єврокубках, є хвилювання.

Є якийсь гравець «Динамо», якого ви остерігаєтеся? І чи дивилися матч з «Барселоною»?

Мунтяну, Цукудян, Ба. Я дивився матч з іспанцями, хвилин 10... Проти «Барселони» грати важко.

Що для вас - зупинитися зараз на шляху до кубка?

Ми докладемо максимум зусиль, аби пройти далі. Але ніхто не застрахований від поразок.

Як команда проведе день матчу, і є якийсь ритуал перед грою?

Команда буде готуватися у звичайному режимі. Я постараюся обов`язково подивитися найкращі місця в Бухаресті, тим більше, що я вперше тут.

«Ворскла» грала проти «Динамо». Відтоді багато футболістів пішли... Порівняйте ту команду і цю?

Погоджуся, що команда змінилася у порівнянні з тим матчем. Ми дивилися ті матчі і нинішні - дійсно, команда змінилася.

Які хотіли б місця відвідати?

Гадаю, візьму гіда з собою. Я не знаю нічого, але зараз їхав по місту і мені багато чого сподобалося... Багато церков, гарне місто, хочу оглянути його.

«Динамо» в цьому сезоні ще не програвало. Як гадаєте, завтра воно програє?

Я не можу нічого сказати, гадаю, все буде вирішуватися в Харкові.

Запитання півзахисникові «Металіста» Едмару:

Едмар, з чим у тебе асоціюється Румунія і румунський футбол зокрема?

Я можу сказати, що румунський футбол дуже сильний. Я пам`ятаю, ще давно дивився чемпіонати світу та Європи і завжди відзначав цю збірну. Особливо одного футболіста, Георге Хаджі. Це просто суперфутболіст.

Після харківських +10 зараз тут +35. Наскільки важко буде перебудуватися?

Треба визначити цілі і, як говорив Мирон Богданович, яка погода буде, при такій і будемо грати.

Прес-служба ФК «Металіст»

Фото Андрія КРАВЧЕНКА