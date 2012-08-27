Харків. 27 серпня. УНІАН. Сьогодні у Харкові відкрилася фотовиставка, присвячена Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, експозиція розмістилася у приміщенні Харківської облдержадміністрації.

Виставку відкрив губернатор Михайло Добкін, який був ініціатором її проведення.

До експозиції увійшли роботи харківських фотографів - представників як вітчизняних, так і іноземних ЗМІ, які висвітлювали Євро-2012 і побажали, аби їхні фотографії стали відомі більш широкому колу громадськості.

Презентуючи виставку М.Добкін сказав: «Дуже швидко пролетів час проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу в місті Харкові. У сухому залишку крім об`єктів інфраструктури: спортивної, міської, транспортної, у нас залишаться ще незабутні емоції, враження і всі ті переживання, які супроводжували проведення чемпіонату Європи. Сучасна людина винайшла безліч способів, які дозволяють фіксувати для майбутніх поколінь найяскравіші моменти, що відбуваються в різних куточках земної кулі. Так народилася ідея зробити постійно діючу виставку, зробити фотографії, які будуть відібрані не журі, не якимись фахівцями, а за принципом: хто фотографії надав, той і став співавтором проведення цієї виставки. Ці фотографії будуть для нас якимось спогадом, екскурсом в минуле і будуть нагадувати нам, що ми змогли виконати дуже важку роботу, впоратися з дуже складним завданням на найвищому рівні».

За словами губернатора, показ фотовиставки планується організувати в районах Харківської області.