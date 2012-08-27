Харківська облрада 30 серпня розгляне мовне питання

Харків. 27 серпня. УНІАН. Харківська обласна рада 30 серпня розгляне питання про надання російській мові статусу регіональної.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на прес-конференції голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін,

За його словами, сьогодні триває підготовка до розгляду цього питання, зокрема, встановлюється кількість жителів області, які хочуть говорити російською.

«На сьогоднішній момент фахівці Харківської обласної ради прораховують кількість людей, що проживають в громадах і виявляють бажання розмовляти російською мовою», - сказав М.Добкін.

При цьому він зазначив, що в окремих районах Харківщини реалізація мовного закону матиме свої особливості, оскільки не в усіх населених пунктах знайдеться 10% мешканців, які говорять мовами національних меншин.

«У нас будуть на території області цілі райони або населені пункти, де рішення по використанню статті закону «Про засади державної мовної політики» може бути не використане, тому що там буде проживати менше 10% осіб, які мовою національних меншин. Рішення це буде розглянуто на сесії обласної ради 30 серпня», - сказав М.Добкін.

Як повідомляв УНІАН, 20 серпня на позачерговій сесії Харківська міська рада надала російській мові у Харкові статус регіональної. Під час обговорення питання фракція «БЮТ-Батьківщина» виступила із заявою і на знак протесту проти затвердження російської мови регіональною покинула сесійну залу. 20 серпня під стінами міської ради проходила акція протесту проти мовного закону.