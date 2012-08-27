У ДПтСУ порахували, скільки і з ким зустрічалася Тимошенко

Харків. 27 серпня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко під час перебування в харківській лікарні «Укрзалізниці» в середньому проводить по 10 зустрічей на тиждень.

Про це повідомляє прес-служба Державної пенітенціарної служби України.

Зокрема, за даними ДПтСУ, за час перебування засудженої Ю.Тимошенко у стаціонарному закладі ЦКЛ «Укрзалізниці» (м. Харків) з 9 травня по 26 серпня (майже 4 місяці), вона провела 148 зустрічей загальною тривалістю понад 226 годин. Відповідно в середньому ув’язнена проводить по дві зустрічі на день.

Зі своїми захисниками Ю.Тимошенко провела у лікарні 94 зустрічі загальною тривалістю понад 175 годин.

З іншими особами екс-прем’єр зустрілася 54 рази. Тривалість цих зустрічей становить майже 51 годину.

Найбільше побачень у Ю.Тимошенко відбулося з її захисником Сергієм Власенком – 51 зустріч. Тривалість цих зустрічей - понад 101 год.

Захисниця Євгенія Тимошенко відвідувала засуджену 30 разів (більш як 56 год.).

З представниками іноземних держав за час проходження реабілітації у ЦКЛ, без урахування візитів німецьких лікарів, засуджена Ю.Тимошенко провела 17 зустрічей.

Довідка УНІАН. Ю.Тимошенко в жовтні 2011 року було засуджено до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів з Росією у 2009 році. З кінця грудня 2011 року вона відбуває термін у Качанівській колонії в Харкові. З травня через погіршення здоров’я Ю.Тимошенко знаходиться на лікуванні в лікарні «Укрзалізниці» у Харкові.