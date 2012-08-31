Королівські пілоти в Міжнародному аеропорту «Харків»

Харків. 31 серпня. УНІАН. 27 серпня збірна Великобританії з вертолітного спорту зробила зупинку в Міжнародному аеропорту «Харків».

Команда прямувала на батьківщину після участі в 14-му Чемпіонаті світу ФАІ з вертолітного спорту, який напередодні пройшов у Росії на аеродромі «Дракіно» (Московська область).

Поки представники екіпажу, у тому числі й особистий пілот принца Уїльяма, відпочивали після перельоту, на пероні Міжнародного аеропорту «Харків» технічні служби розміщували повітряний парк команди у складі 12 вертольотів, включаючи унікальний гвинтокрил Bj105 з команди Redbull.

Новий перон був уведений в експлуатацію в січні 2012 року. Функціонально він є елементом аеродромного комплексу і використовується як місце «парковки» та обслуговування літаків біля терміналів аеропорту. Перон розрахований на 21 стоянку для всіх типів средньомагистральних повітряних суден (наприклад Boeing 737 і Airbus A-320).

Коментуючи подію, Володимир Васильченко, генеральний директор компанії «Нью Системс АМ» (оператор Міжнародного аеропорту «Харків», група DCH Олександра Ярославського) сказав: «Завдяки використанню нового перону ми істотно прискорили обслуговування повітряних суден. А це, в свою чергу, підвищує привабливість нашого аеропорту для перевізників і привертає нові авіакомпанії. І, звичайно ж, створює ще комфортніші умови для пасажирів на етапах відправлення і прибуття.

Довідка УНІАН. Міжнародний аеропорт «Харків» (http://hrk.aero/) - один з ключових об`єктів столиці Слобожанщини, що реконструйований в рамках підготовки до проведення фінальної частини Чемпіонату Європи по футболу 2012 р. Масштабний проект стартував 1 квітня 2008 р., коли компанія «Нью Системс АМ» (група DCH, власник - відомий український бізнесмен, генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012, президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський) виграла конкурс на довгострокову оренду цілісного майнового комплексу харківського аеропорту.

Реконструкція Міжнародного аеропорту «Харків» здійснена у форматі приватно-державного партнерства. Загальна сума інвестицій О.Ярославського в проект становить $107,2 млн. (аеровокзальний комплекс і прилегла території). Сума фінансування, виділеного з Державного бюджету на реконструкцію аеродромного комплексу, - $191,3 млн.