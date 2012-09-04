У Харкові вибух: є постраждалі (додано фото)

Харків. 4 вересня. УНІАН. У Харкові у дев’ятиповерховому житловому будинку стався вибух.

Про це УНІАН повідомив помічник начальника Головного територіального управління МНС України в Харківській області Ігор Лупандін.

За його словами, вибух стався сьогодні близько 10.45 в одній з квартир на третьому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку по вулиці Петра Слинька, 2б.

І.Лупандін зазначив, що на місці вибуху працюють чотири відділення МНС.

Він наголосив, що, за попередніми даними, внаслідок вибуху є постраждалі. І.Лупандін зазначив, що на цей час причина вибуху, кількість постраждалих та збитки встановлюються.

Фото Володимира КРАВЧЕНКА