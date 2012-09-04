На Харківщині підпільний цех виготовляв бензин

Харків. 4 вересня. УНІАН. У селищі Васищево Харківського району працівники податкової служби викрили підпільний цех із переробки газового конденсату та виготовлення бензину й дизпалива.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Управління податкової міліції Державної податкової служби України в Харківській області.

Для виготовлення підроблених паливно-мастильних матеріалів підприємці придбали 20 резервуарів ємністю 100 кубічних метрів кожен, спеціальне устаткування та, щоб підвищувати октанове число низькоякісного бензину, газолін на суму 1,5 млн грн.

Виробництво підприємці оформили на неіснуючі фірми та фірми-банкрути.

Співробітники податкової міліції викрили злочин і схопили злочинців «на гарячому» в момент виїзду з цеху вантажівки із бензином за фіктивними документами.

Під час проведених обшуків в офісних приміщеннях, на виробництві та сховищах готової продукції правоохоронці виявили та вилучили бухгалтерські документи, комп’ютерну техніку, грошові кошти, устаткування для виготовлення бензину та дизпалива, 60 тис. літрів бензину (бензинова фракція) загальною вартістю майже 400 тис. грн; 10 тис. літрів дизпалива загальною вартістю 80 тис. грн; 300 тис. літрів газового конденсату вартістю 1,5 млн грн.

Всього вилучено паливно-мастильних матеріалів на загальну вартість 2 млн грн.

Також на території підпільного цеху правоохоронці затримали автоцистерну, у якій знаходилося 97 тис. літрів бензину загальною вартістю 300 тис. грн. Крім того, під час обшуку вилучені зразки виготовленого бензину та дизельного палива для проведення відповідної експертизи.

У справі триває досудове слідство.