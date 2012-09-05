У Харкові про замінування школи міліцію повідомили електронною поштою

Харків. 5 вересня. УНІАН. У Харкові невідомий зробив хибне повідомлення про замінування школи.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, про наявність вибухівки в одній зі шкіл Орджонікідзевського району Харкова невідомий повідомив міліцію сьогодні близько 12:00 електронною поштою.

За адресою школи терміново вирушили керівництво міської та обласної міліції, працівники вибухотехнічної та кінологічної служб, слідчо-оперативна група, представники СБУ, МНС та швидка медична допомога.

Зі школи були евакуйовані понад 400 осіб – учні та викладачі. Працівники вибухотехнічної служби обстежили більше 6,5 тис. квадратних метрів території, однак під час перевірки вибухонебезпечних пристроїв та речовин не виявили.

У цей час проводяться всі необхідні заходи для встановлення особи, що написала електронного листа до міліції.