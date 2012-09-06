Азаров відкрив на Юліївському родовищі другу чергу компресорної станції (доповнена)

Харків. 6 вересня. УНІАН. Прем`єр-міністр України Микола Азаров відкрив у Валківському районі Харківської області другу чергу Юліївського нафтогазоконденсатного родовища - дотискуючого компресорного цеху на установку комплексної підготовки газу газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування».

Як передає кореспондент УНІАН, на урочистій церемонії відкриття компресорної станції М.Азаров наголосив, що зміцнення енергетичної безпеки України є пріоритетним напрямком роботи уряду. За його словами, відкриті сьогодні потужності дадуть змогу щорічно стабільно збільшувати видобуток газу.

«Вітаю вас з відкриттям вже другої дотискуючої станції на Харківщині, яка дозволить нам вирішити проблему збільшення видобутку газу, що для нас є дуже важливим, і найголовніше – забезпечить енергетичну незалежність України», - сказав М.Азаров.

Він наголосив, що уряд України й надалі здійснюватиме кроки, спрямовані на розв’язання проблеми залежності нашої країни від імпортних енергоносіїв.

Як повідомляє сайт Харківської облдержадміністрації, на заході були присутні міністр енергетики та вугільної промисловості України Юрій Бойко, голова Харківської ОДА Михайло Добкін, голова Харківської обласної ради Сергій Чернов, голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген Бакулін, Генеральний консул Республіки Польща в Харкові Ян Гранат, представники посольств США, Норвегії та Швеції.

Довідка. Введення в експлуатацію другої черги компресорної станції дозволить стабілізувати та збільшити видобуток природного газу – щорічно він зростатиме на 9-9,2 тис тонн. Зниження енергетичної залежності та зміцнення енергетичної безпеки України – пріоритетний напрямок діяльності уряду.