У Харкові розпочав роботу форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи»

Харків. 7 вересня. УНІАН. У Харкові почав роботу VI Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи».

Як передає кореспондент УНІАН, у форумі візьмуть участь більш як 300 представників бізнесу, органів влади і акредитованих в Україні дипломатичних місій.

Зокрема, це представники місій з 16 країн, серед яких посол Соціалістичної Республіки В`єтнам в Україні і посол Республіки Ірак в Україні.

Крім того, у форумі візьмуть участь іноземні делегації з 7 регіонів-партнерів Харківської області і 4 міст-партнерів Харкова, топ-менеджмент інвестиційних фондів, керівники державних структур, що відповідають за розвиток інноваційної та інвестиційної діяльності в Україні, представники фінансово-промислових груп, міжнародних консалтингових компаній і проектів технічної допомоги Україні.

Співорганізаторами форуму спільно з Харківською обласною держадміністрацією і Харківською міськрадою виступає Державне агентство з інвестицій і управління національними проектами України і провідна консалтингова компанія світу «ПрайсвотерхаусКуперс».

Генеральним спонсором форуму виступає група енергетичних і нафтохімічних компаній Shell. Спонсори проведення форуму – провідні вітчизняні та зарубіжні консалтингові компанії, промислові підприємства і банки.

Спеціальні гості форуму: голова Ради федерації роботодавців України Дмитро Фірташ, голова Держагентства з інвестицій і управління нацпроектами Владислав Каськів, директор компанії Shell в Україні Грехем Тайлі, директор з розвитку бізнесу «ПрайсвотерхаусКуперс Україна» Енді Кузич.