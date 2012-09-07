Іноваційний форум приносить гарні результати - Добкін

Харків. 8 вересня. УНІАН. Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи» стає майданчиком для укладання багатомільйонних контрактів.

Про це сказав голова Харківської облдержадміністрації Михайло Добкін, звертаючись до учасників форуму, який сьогодні працює у Харкові, повідомляє сайт ОДА.

За його словами, зростаючий інтерес міжнародних ділових кіл до форуму свідчить про те, що цей захід приносить хороші результати і дійсно необхідний бізнесменам.

«Вже четвертий рік поспіль ми проводимо Міжнародний економічний форум «Інновації. Інвестиції. Харківські ініціативи», який традиційно збирає у нашому місті представників дипломатичного корпусу, керівників великого вітчизняного і зарубіжного бізнесу. Інтерес до форуму з боку найбільших комерційних компаній є сигналом про те, що він дійсно необхідний бізнесу, нашому регіону і тому стає майданчиком для укладання багатомільйонних інвестиційних та зовнішньоторговельних контрактів», - сказав М.Добкін.