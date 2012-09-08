У Харкові суд заборонив мітинг на підтримку телеканалу ТВі

Харків. 8 вересня. УНІАН. Харківський окружний адміністративний суд заборонив Всеукраїнському об’єднанню «Свобода» проводити сьогодні мітинг на захист свободи слова в Україні в рамках всеукраїнської акції на підтримку телеканалу ТВі.

Як повідомили кореспондента УНІАН у прес-службі Харківської обласної організації ВО «Свобода», офіційний привід заборони – «мирний захід заважатиме Великому Слобожанському ярмарку на майдані Свободи 8-9 вересня».

За інформацією прес-служби, 5 вересня обласна парторганізація організація «Свободи» подала до міської ради заявку про проведення мітингу. Вже наступного дня, 6 вересня, Харківська міська рада подала до суду позов, у якому просила заборонити проведення заходу. Харківський окружний адмінсуд того ж дня задовольнив позов.

Як повідомляв УНІАН, Житомирський окружний адміністративний суд вчора за позовом міськради заборонив проведення на центральній Соборній площі міста акцію на підтримку телеканалу ТВі.

Довідка УНІАН. Сьогодні, 8 вересня, на Софійській площі у Києві та головних площах інших міст заплановано проведення акцій на підтримку телеканалу ТВі.

Канал припинили транслювати у більш як 60 кабельних мережах по всій Україні.

Керівник телеканалу ТВі Микола Княжицький неодноразово заявляв, що відключення каналу у регіонах відбувається за прямою вказівкою Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення.

У свою чергу голова Нацради з телерадіомовлення Володимир Манжосов заявив, що Нацрада проведе моніторинг провайдерів програмної послуги, які мають транслювати телеканал ТВі у своїх мережах. Він також спростував заяви, що канал відключають за вказівкою Нацради.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА