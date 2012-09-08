У Харкові відкрився Великий Слобожанський ярмарок

Харків. 8 вересня. УНІАН. Сьогодні у Харкові на площі Свободи розпочав роботу Великий Слобожанський ярмарок.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, у ярмарку беруть участь всі райони і міста Харківської області, суб`єкти господарювання з інших областей України, офіційні і бізнес-делегації з країн ближнього і дальнього зарубіжжя.

«Харків і Харківська область торгують здавна - з середини 17 століття. Ці традиції розвивалися усіма нашими земляками до нас, я впевнений, що будуть продовжуватися і після нас. У цьому році ярмарок проходить у 11-й раз. Проходить у найкрасивішому місті Європи, в нашому Харкові, яким ми пишаємося і любимо. 27 районів області з великим задоволенням приїхали і розгорнули свої експозиції. Вони обіцяли ціни на 20% нижче ринкових. Бажаю всім сьогодні хороших покупок, гарного настрою, здоров`я, щастя і процвітання вашим родинам», - сказав на урочистій церемонії відкриття заступник губернатора Юрій Сапронов.

У рамках заходу всі райони і міста області презентували свої ярмаркові експозиції. Крім цього, впродовж двох днів триватиме торгівля сільгосппродукцією та товарами народного споживання за цінами виробників.

Також під час ярмарку буде проведено 5 конкурсів: «На краще блюдо слобожанської кухні», «На кращий каравай із зерна врожаю 2012 року», «На кращу медову експозицію», «На кращий фольклорний колектив», «На кращого майстра народної творчості».

Нагородження районів і міст області, підприємств за кращу експозицію на ярмарку, переможців конкурсів відбудеться у неділю, 9 вересня, йдеться у повідомленні.