Захисник оприлюднив листа співкамерниці Тимошенко зі скаргами на тиск

Київ. 12 вересня. УНІАН. Співкамерниця ув’язненої екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко Юлія Абаплова ще 25 березня написала лист, в якому зазначила про тиск на неї та примушення давати неправдиві свідчення проти колишнього прем’єра.

Про це сьогодні під час прес-конференції заявив захисник Юлії Тимошенко Сергій Власенко, передає кореспондент УНІАН.

С.Власенко продемонстрував та зачитав деякі уривки листа на 9 сторінках, кожна з яких підписана, який Ю.Абаплова з власної ініціативи написала йому особисто.

В листі зазначається, що Ю.Абаплова написала цей документ з метою захисти себе та свою співкамерницю Ю.Тимошенко. «Останнім часом починається активний процес дискредитації Ю.Тимошенко. Весь цей час, який я знаходилася в камері з Юлії Тимошенко, я спілкувалася з начальником оперативного відділу Качанівської виправної колонії Щербаком Володимиром Вікторовичем, який у свою чергу передавав цю інформацію своєму керівнику в місті Києві. Начальника звуть Ігор Сергійович, а прізвище мені не відомо», - зацитував С.Власенко лист.

Зокрема, як стверджує Ю.Абаплова, їх цікавила вся інформація щодо Ю.Тимошенко – що вона їсть, чи займається спортом, хто їй пише, хто має приїхати, її партійна робота. Згідно з листом, 24 березня під час прогулянки В.Щербак повідомив Ю.Абапловій, що вона має зустрітися з журналістами та дати інтерв’ю щодо Ю.Тимошенко.

«Я маю розповісти журналістам, яка Тимошенко погана і що вона живе в ідеальних умовах, що для неї все роблять, а вона всіх використовує. Але я знаю, що це не так. Якщо мета була по-максимуму ускладнити життя Тимошенко, то останнім часом це зводиться до того, що вона не має живою вийти з колонією. Вони знущаються з неї як хочуть», - йдеться в листі Ю.Абаплової. Крім того, вона зазначила, що вся інформація «докладається особисто Генеральному прокурору України».

Захисник зауважив, що не може зачитати весь лист, оскільки він стосується і інших людей. Захисник також висловив занепокоєння за життя Ю.Абаплової. «На жаль, я маю від Юлії Абаплової це опублікувати, але цей документ стосується й інших людей, які там згадані», - сказав С.Власенко пообіцявши, що деякі уривки листі сьогодні будуть опубліковані на сайті опозиції.