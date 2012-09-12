Абаплова стверджує, що Тимошенко могла самостійно пересуватися по камері

Харків. 12 вересня. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко могла пересуватися по камері Качанівської виправної колонії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час спілкування з журналістами в Качанівській виправній колонії сказала співкамерниця екс-прем’єра Юлія Абаплова.

«Я не лікар, щоб ставити діагнози. Так, вона просила, щоб я надавала їй допомогу, щоб піднятися, але тим не менше бувало, коли вона, мабуть забувшись, могла постояти, могла пройтися, пару кроків зробити. А потім їй видали ходунки, і вона пересувалася без проблем», - сказала Ю.Абаплова.

За її словами, під час перебування в Качанівській колонії Ю.Тимошенко займалася фізкультурою. «Вона займалася спортом. Качала руки у ванній кімнаті, начебто для підтримки форми. Вона пересувалася та вставала, в іншому разі, яким би чином вона ходила на зустрічі з адвокатом з понеділка по п’ятницю», - сказала співкамерниця екс-прем’єра.

У той же час колишня сусідка Ю.Тимошенко по палаті в Центральній клінічній лікарні «Укрзалізниці» в Харкові Оксана Мельник, яка також була присутня на зустрічі з журналістами, заявила, що екс-прем’єр у лікарні також могла самостійно пересуватися по палаті.

«З 7 травня по 7 серпня цього року я проходила лікування разом із Тимошенко в ЦКЛ №5. За час проходження лікування Тимошенко використовувала мене в якості прислуги. Я повинна була подати, віднести, принести, допомогти їй встати, коли вона хотіла придуритися перед іноземними делегаціями та німецькими лікарями. У той же час вона могла спокійно, коли забувалася, встати з ліжка, сама могла взяти речі з шафи», - сказала О.Мельник.

Вона також зазначила, що у лікарняній палаті Ю.Тимошенко не виконувала приписів лікарів, а також займалася важкими фізичними вправами.

«Вона не виконувала приписів лікарів, які їй давали. Вона могла піднімати гирі вагою до 10 кілограмів, робити силові вправи на розтягування еластичної гуми, могла качати прес до 50 разів по 3 підходи, могла піднімати ноги, згинати їх у коліні, могла пройтися по палаті», - сказала О.Мельник.

Як повідомляв УНІАН, 9 травня ув’язнену Ю.Тимошенко госпіталізували з Качанівської виправної колонії Харкова до лікарні «Укрзалізниці». За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Лутц Хармс та Аннет Райсхауер.