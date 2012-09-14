У Криму розбився харківський парапланерист

Харків. 14 вересня. УНІАН. У Криму розбився парапланерист із Харкова.

Як повідомляє сайт республіканського управління МНС, нещасний випадок стався 11 вересня на горі «Клемент’єва».

Повідомляється, що при виконанні польоту на параплані чоловік 1968 р. н., мешканець Харкова, не впорався з керуванням параплану при невдалому приземленні на землю.

Причина падіння - порушення техніки безпеки під час польотів. Потерпілого з перелом правого плеча, травмою живота і можливим переломом тазу було госпіталізовано до Феодосійської міської лікарні № 1. Стан потерпілого - середнього ступеня важкості.