Металіст везе одне очко з Леверкузена

Харків. 20 вересня. УНІАН. Харківський Металіст зіграв унічию з леверкузенським Байєром у стартовому матчі групового турніру Ліги Європи.

Рахунок 0:0 у грі, яка щойно завершилася на стадіоні «BayArena» у німецькому Леверкузені.

Коментуючи матч, головний тренер Металіста Мирон Маркевич зазначив, що «другий тайм ми програли», але «нічия з хорошою командою - прийнятний результат», «у Байєра були нагоди забити».

М.Маркевич сказав, що задоволений грою захисту, і особливо відзначив воротаря Олександра Горяїнова. За його словами, ветеран команди показав «феєричну гру».

Тренер додав, що у нього «є претензії до атакуючої ланки». Але Байєр - «це одна з найсильніших команд Бундесліги», сказав він і висловив упевненість, що у Харкові буде «абсолютно інша гра».