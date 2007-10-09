Ціна на хліб знову зросте

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Вартість хліба в Україні незабаром зросте на 15-20%.

Як передають столичні видання, про це повідомляють представники об’єднання «Укрхлібпром», яке виробляє близько 70% хліба в країні.

Гендиректор «Укрхлібпрому» Олександр ВАСИЛЬЧЕНКО подорожчання хліба пов’язує з поступовим переходом на використання борошна нового врожаю. За його словами, вартість цього борошна є значно вищою, ніж минулорічна.

У Харкові після виборів ще не порушували питання про ціни хліб, тоді як протягом кількох останніх місяців ця тема була постійним предметом дискусії місцевих чиновників і політиків.