У Харкові з 19-го поверху викинувся 18-річний парубок
12:47, 26 вересня 2012Харьків
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Міліція з’ясовує обставини
Харків. 26 вересня. УНІАН. У центрі Харкова з вікна багатоповерхового житлового будинку викинувся 18-річний парубок.
Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова, надзвичайна подія сталася сьогодні вранці на вулиці Культури в центральній частині міста.
За її даними, хлопець викинувся з вікна квартири на 19-му поверсі. Від отриманих травм він помер на місці.
Правоохоронці з’ясовують обставини події та відпрацьовують усі можливі версії трагедії.
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