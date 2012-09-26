У Харкові з 19-го поверху викинувся 18-річний парубок

Харків. 26 вересня. УНІАН. У центрі Харкова з вікна багатоповерхового житлового будинку викинувся 18-річний парубок.

Як повідомила кореспондентові УНІАН начальник Відділу зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області Наталя Захарова, надзвичайна подія сталася сьогодні вранці на вулиці Культури в центральній частині міста.

За її даними, хлопець викинувся з вікна квартири на 19-му поверсі. Від отриманих травм він помер на місці.

Правоохоронці з’ясовують обставини події та відпрацьовують усі можливі версії трагедії.