«Електроважмаш» домовляється з чехами

22:41, 09 жовтня 2007
Харьків
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Можлива співпраця в модернізації тепловозів

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Представники Держпідприємства  «Завод «Електроважмаш» провели в Чехії попередні переговори з метою встановлення довгострокового співробітництва з провідними виробниками тепловозного та електровозного обладнання.

Як повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації, переговори пройшли у місті Брно на Міжнародній спеціалізованій виставці «MSV 2007» – «Transport a Logistica», де відбулася презентація Харківської області.

«Електроважмаш» також має попередні домовленості з фірмою CZ Loko s.r.o. про використання виробів заводу при проведенні реконструкції тепловозів марок ЧМЕЗ на локомотиворемонтному підприємстві в Полтаві, повідомляє веб-сайт ОДА.

 

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