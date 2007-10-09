«Електроважмаш» домовляється з чехами

Харків. 9 жовтня. УНІАН. Представники Держпідприємства «Завод «Електроважмаш» провели в Чехії попередні переговори з метою встановлення довгострокового співробітництва з провідними виробниками тепловозного та електровозного обладнання.

Як повідомляє веб-сайт Харківської облдержадміністрації, переговори пройшли у місті Брно на Міжнародній спеціалізованій виставці «MSV 2007» – «Transport a Logistica», де відбулася презентація Харківської області.

«Електроважмаш» також має попередні домовленості з фірмою CZ Loko s.r.o. про використання виробів заводу при проведенні реконструкції тепловозів марок ЧМЕЗ на локомотиворемонтному підприємстві в Полтаві, повідомляє веб-сайт ОДА.