Газова проблема – афера уряду Януковича і ПР?

Харків. 10 жовтня. УНІАН. Газову проблему, яка виникла між Росією та Україною Харківська обласна організація партії «Реформи і Порядок» вважає передвиборчою аферою уряду Віктора ЯНУКОВИЧА та Партії регіонів.

Про це йдеться у заяві ХОО ПРП, переданій харківському представництву УНІАН керівником парторганізації Іваном ВАРЧЕНКОМ.

Парторганізація вважає, що «борг у 2 мільярди доларів носить усі ознаки брудної політичної технології урядової коаліції Віктора ЯНУКОВИЧА».

«Під час виборчої кампанії уряд та Партія регіонів, - йдеться в заяві, - з насолодою рекламувала запас газу в Україні у понад 30 млрд м³. Українців переконували, що ці запаси по-перше, гарантуватимуть їм спокійну зиму з теплом в оселях, по-друге, нададуть можливість пом’якшити наслідки ймовірних підвищень ціни на газ, зрештою, по-третє, дотриматися зобов’язань держави перед європейськими споживачами газу, що транспортується територією України».

«Тепер, - пишуть автори заяви, - українська сторона має повернути або гроші, або відповідну кількість газу. Нескладні підрахунки показують, що 2 мільярди доларів – це вартість 15,4 млрд м³ газу (за ціною – 130 $ за тисячу кубометрів). Іншими словами – понад половину запасів газу з українських сховищ. Відповідно, успіхи уряду ЯНУКОВИЧА в енергозабезпеченні України є обманом, а наступний уряд чекатиме серйозне випробування перед зимою».

«Те, що вказана оборудка є схемою окозамилювання громадян України, - вважає парторганізація, - підтверджує і цинічність, з якою російська сторона дозволяє собі «дрібні» неточності в цифрах боргу, і спритність, з якою найвищі українські урядовці, включно з прем’єр-міністром, кинулися залагоджувати інцидент, і легкість, з якою було знайдено формулу порозуміння».