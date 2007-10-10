В урочищі Хамувате виявлено 10 артснарядів часів війни

Харків. 10 жовтня. УНІАН. У вівторок піротехніками МНС України було знешкоджено 10 артилерійських снарядів часів Великої Вітчизняної війни, виявлених 3 жовтня в урочищі Хамувате між селами Сінне та Шуби Богодухівського району.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, всього за добу на території України виявлено 33 боєприпаси, а саме: 8 артилерійських снарядів, 24 міни та гранату часів Великої Вітчизняної війни.