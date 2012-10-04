Ярославський про тренера збірної та перспективу гравців Металіста виступати за Челсі

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Президент ФК «Металіст» Олександр Ярославський вважає, що призначення головним тренером збірної України когось із наставників того чи іншого футбольного клубу з одночасним суміщенням посад не принесе користі футболу.

Свою точку зору О.Ярославський висловив в інтерв’ю газеті «Український футбол», говорячи, зокрема, про гру харківського клубу в нинішньому сезоні національної першості, нові трансферні перспективи та про можливе запрошення наставника «Металіста» Мирона Маркевича на посаду головного тренера збірної України.

Мирона Богдановича називають одним із претендентів на посаду головного тренера збірної України. Коли вперше дозволили йому суміщати посади два роки тому, не відчули, що це шкодить інтересам «Металіста»?

Вважаю, що подібне суміщення шкодитиме не лише клубові, а й збірній - хто б не став наступним тренером головної команди країни.

Недавно в Інтернеті з’явилися фотографії з вашого спільного сімейного відпочинку в Туреччині з Романом Абрамовичем. Якщо чесно, президент «Челсі» цікавиться гравцями «Металіста»?

Скажу так: для мене було би честю, якби такий клуб, як «Челсі», цікавився нашими футболістами. Але ні про Тайсона, ні про інших гравців «Металіста» ми з Романом Абрамовичем не розмовляли. Хочеться вірити, що прийде час, коли це станеться.

Жажа Коельо - безсумнівно виконавець високого рівня, але всі пам’ятають, як він залишав Харків (бразилець за власним бажанням пропустив тренувальні збори команди перед стартом сезону, а його агент заявив, що шукає йому сильніший клуб. Ним тоді став турецький «Трабзонспор». - А.В.). Чи готові йому пробачити демарш літа-2010, якщо він невдовзі таки повернеться до «Металіста», як про це недавно заявив Мирон Маркевич?

Знаєте, пробачати і карати - справа Бога, а не простого собі українського президента харківського «Металіста». …Зрештою, якщо вже на те пішло, я не вважаю, що досягнення результатів, які б мене задовольнили, напряму залежать від того, повернеться до нас Жажа чи ні.



На знімку: Олександр Ярославський з футболістами харківського «Металіста» - півзвхисником Бланко і нападником Крістальдо.

Фото Андрія КРАВЧЕНКА