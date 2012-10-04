Хартрон розраховує на Бережну: відкривається перспектива розвитку

Харків. 4 жовтня. УНІАН. Микола Вахно, керівник харківського «Хартрону», яке є одним з провідних підприємств космічної галузі, вважає, що роль депутатів-мажоритарників може стати надзвичайно важливою в розвитку вітчизняної промисловості.

«Майбутнє за співпрацею великих підприємств і народних депутатів-мажоритарників, що розуміють проблеми цих підприємств», - передають слова голови правління ВАТ «Хартрон» «Харківські вісті».

Коментуючи підписання Меморандуму про створення громадської ради при кандидатові в депутати Ірині Бережній, М.Вахно, зокрема, сказав: «Директори підприємств, організацій повинні працювати в тісному контакті з народними депутатами, а ті в свою чергу зобов`язані відстоювати інтереси регіону. Адже перспектива у багатьох підприємств може з`явитися лише через законодавчий механізм, який може забезпечити Верховна Рада».

М.Вахно також заявив, що «замовлення для підприємств найголовніше, вони дають нам життя. «Хартрон» сьогодні, як ви знаєте, поставив систему відеоспостереження в парку Горького. Сьогодні ми виграли тендер з розробки систем для реактора у П’ятихатках. Ось Ірина Бережна розуміє, що ми добре працюємо, можемо і повинні розвиватися. І якщо народний депутат цікавиться проблемами підприємства, шукає разом з нами вихід, піклується про майбутнє, а не вирішує тимчасові завдання, то нам по одній дорозі», - сказав М.Вахно.

Як повідомляв УНІАН, у вересні в Харкові ряд найвідоміших представників громадськості Харкова підписали Меморандум про створення громадської ради при кандидатові в народні депутати України Ірині Бережній та спільних діях щодо підтримки реалізації її ініціатив як народного депутата. Під Меморандумом поставили підпис близько 50 осіб, серед яких - авторитетні вчителі та медики, ректори харківських вузів і керівники промислових підприємств, студентські та профспілкові лідери, діячі науки, культури і мистецтва, фізкультури і спорту. Меморандум передбачає, зокрема, створення у новому складі парламенту «харківського лобі».