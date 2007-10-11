Фірма «нагріла» державу на 24 млн. грн.

Харків. 11 жовтня. УНІАН. Прокуратура області порушила кримінальну справу за фактом фіктивного підприємництва, шахрайства, а також ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах службовими особами однієї з приватних фірм Харкова.

Як повідомила кореспонденту УНІАН начальник відділу прокуратури Алла КАРПЕНКО, внаслідок шахрайства фірми інтересам держави завдано великої шкоди.

Слідство встановило, що службовими особами цієї фірми з метою ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, а також приховування від оподаткування валових доходів за четвертий квартал 2006 року в сумі понад 24 млн. грн. незаконно здійснено перереєстрацію підприємства на громадянина без відома останнього, від імені якого протягом жовтня-грудня 2006 р. до державної податкової інспекції подано завідомо неправдиву податкову звітність щодо відсутності господарської діяльності та валових доходів за цей період.

У справі ведеться досудове слідство, повідомила А.КАРПЕНКО.