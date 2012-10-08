Металіст програв Шахтарю

Харків. 8 жовтня. УНІАН. Донецький «Шахтар» обіграв на виїзді харківський «Металіст» з рахунком 2:0 в матчі 11-го туру української прем`єр-ліги.

«Гірники» втілили свою ігрову перевагу в результат ще в першому таймі.

На 16-й хвилині «Шахтар» заробив пенальті після фолу Гуйє на Хюбшмані у власному штрафному майданчику, однак Вілліан 11-метровий удар не реалізував. Крім того, з лави запасних був вилучений головний тренер харківської команди Мирон Маркевич, який бурхливо висловлював своє невдоволення рішенням рефері.

На 26-й хвилині Фернандіньо гострим пасом з центру поля «розрізав» оборону «Металіста», вивів Мхітаряна один на один з Горяїновим, а вірменський півзахисник оформив 14-й свій гол у сезоні.

Перед свистком на перерву «Шахтар» подвоїв свою перевагу завдяки точному дальньому удару Ілсіньо. Бразилець після передачі Вілліана потужно вистрілив з-за меж штрафного майданчика у ближній верхній кут воріт харківської команди.

«Металісту», який другий тайм провів в атаках, вдалося забити лише під завісу поєдинку, проте гол Крістальдо скасував арбітр, який побачив у аргентинця офсайд.

Gazeta.ua