В Україну йде похолодання

Харків. 8 жовтня. УНІАН. З 10 по 13 жовтня в Україні спостерігатиметься досить прохолодна погода, температура повітря становитиме вночі 2-7 градусів тепла.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Гідрометцентру України Микола Кульбіда.

За його словами, такий рівень температури буде спочатку в західних областях, а потім пошириться на інші регіони, за винятком півдня України.

Крім того, на поверхні ґрунту, а в Карпатах - і в повітрі, будуть спостерігатися приморозки від -1 до -5 градусів.

Максимальна денна температура переважно становитиме від 10 до 16 градусів тепла, і лише на півдні та у південно-східних областях стовпчик термометра підніметься до 20-22 градусів тепла.

За словами М,Кульбіди, 14-15 жовтня в Україні очікується переміщення достатньо активного атмосферного фронту, який буде частково повторювати погодну ситуацію, яка складається на сьогодні. Тобто, як пояснив М.Кульбіда, у ці два дні в Україні пройдуть дощі, і найбільше їх очікується у західних, центральних ьп північних областях, значно менше - на сході та півдні країни.

Також М.Кульбіда повідомив, що у високогір’ї Карпат випав сніг - від 3 до 10 см.

За його словами, сильні дощі, які пройшли в Карпатському регіоні, зумовили певне зростання рівня води в річках. «У більшості випадків це є позитивним моментом, оскільки до цього в більшості карпатських річок був надзвичайно низький рівень води, а тому, звичайно, ця ситуація покращить стан з водними ресурсами у цьому регіоні. Ніяких загроз для населення і територій ці дощі не несуть… Сьогодні дощі над Карпатами припиняються і, таким чином, подальшого ускладнення ситуації у цьому регіоні чекати не потрібно», - зазначив М.Кульбіда.