До Тимошенко приїхали німецькі лікарі

Харків. 14 жовтня. УНІАН. До Центральної клінічної лікарні «Укрзалізниця» в Харкові, де проходить курс лікування екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, приїхали її лікуючі лікарі з берлінської клініки «Шаріте».

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар Харківської облорганізації ВО «Батьківщина» Юлія Германова, близько 12.17 німецькі медики прибули на територію лікарні.

За її словами, до складу делегації входять Карл Макс Айнхойпль, Лутц Хармс і Аннет Райсхауер.

Німецьких спеціалістів біля лікарня зустрічали прихильники Ю.Тимошенко.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові. За цей час її лікуючими лікарями були спеціалісти берлінської клініки «Шаріте» Л.Хармс та А.Райсхауер.