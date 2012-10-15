На Харківщині прокуратура повернула у власність держави 436 га земель

Харків. 15 жовтня. УНІАН. На Харківщині з початку року після втручання органів прокуратури у власність держави повернуто 436 га земель вартістю понад 49 млн грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області.

Так, лише впродовж вересня в Дергачівському районі Харківської області за втручання прокуратури повернуто у державну або комунальну власність земельні ділянки загальною площею 19 га вартістю понад 17 млн грн.

У третьому кварталі прокуратура області активізувала роботу щодо реального виконання рішень суду за власними позовами. Йдеться про визнання недійсними державних актів на право власності на земельні ділянки та повернення їх у державну власність.

Зокрема, 22 червня цього року задоволено позов заступника прокурора області в інтересах Державного комітету лісового та мисливського господарства України та Данилівського дослідного держлісгоспу. Дергачівський районний суд визнав недійсним державний акт на право власності на земельну ділянку площею понад 0,2 га вартістю майже 362 тис грн, скасував запис про державну реєстрацію та повернув ділянки у державну власність.