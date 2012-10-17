У Київському районі Харкова відкрили 14 комп'ютерних класів

Харків. 17 жовтня. УНІАН. 14 нових комп`ютерних класів відкрито в школах Київського району Харкова.

Зокрема, нові класи вже працюють у школах № 16, 158, 110, 165, а до кінця тижня будуть відкриті в школах № 172, 52, 37, 107, 17, 36, 4, ліцеї мистецтв №133. Також відкритий комп`ютерний клас у школі № 3, що знаходиться на межі Київського та Московського районів.

Як повідомила присутня на відкритті комп`ютерного класу в школі № 134 народний депутат Ірина Бережна, комп`ютеризація шкіл, а також заміна застарілого устаткування на нове відбувається в рамках спеціальної президентської програми.

І.Бережна зазначила, що 134-та школа з поглибленим вивченням німецької мови - по праву одна з кращих і престижніших у нашому місті: «Я знаю, як необхідні сучасні технології саме тут, де процес навчання проходить на найвищому рівні, де постійно відбувається спілкування між нашими учнями та їхніми друзями з Німеччини, обмін методиками між викладачами».

Народний депутат також підкреслила, що давно і системно підтримує сучасні підходи в освіті, забезпечення навчального процесу всіма новинками техніки: «Сучасна людина - освічена людина. Для мене принципово важливо, щоб харківські учні здобували якісну освіту. І я упевнена, що відкриття комп`ютерного класу - важливий і не останній крок на шляху модернізації шкільної освіти».

Нагадаємо, за інформацією директора Департаменту освіти Харківської міськради Ольги Деменко, нові комп`ютерні класи отримали загалом 109 харківських шкіл. В рамках президентської програми в школи Харкова на початку вересня надійшли 63 комп`ютерних класи, трохи пізніше - ще 39. Вся нова техніка вже встановлена і працює.