Під Люботином внаслідок ДТП загинуло двоє осіб

Харків. 17 жовтня. УНІАН. Поблизу міста Люботин в Харківській області внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинуло дві особи.

Як повідомили УНІАН в обласному Управлінні ДАІ, аварія сталася 16 жовтня на 459 км автошляху Київ - Харків - Довжанський.

Близько 18.00 водій автомобіля MAN з напівпричепом, рухаючись з боку Харкова в напрямку Києва, не впоравшись із керуванням, виїхав на узбіччя та врізався в металеву огорожу. Під час оформлення матеріалів ДТП ділянка дороги була огороджена, поблизу були виставлена світлова вежа.

Приблизно о 23.50 з боку Києва в напрямку Харкова рухався автомобіль МАЗ з причепом. 49-річний водій вантажівки, не витримавши безпечну швидкість та дистанцію руху, скоїв наїзд на транспортні засоби, які стояли попереду в попутному напрямку: автомобіль Audi-100, під керуванням 61-річного водія, автобус Mercedes-Benz, під керуванням 40-річного водія, службовий автомобіль Volkswagen Passat, автомобіль MAN та перехожого (водія автобуса Mercedes-Benz) з послідуючим з’їздом в правий по ходу руху кювет.

В наслідок ДТП водій автобуса Mercedes-Benz загинув на місці пригоди, водій Audi -100 помер під час надання медичної допомоги в харківській лікарні.