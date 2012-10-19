У Краснограді в одній із квартир багатоповерхівки стався вибух

Харків. 19 жовтня. УНІАН. Сьогодні у м. Краснограді Харківської області в одній із квартир 5-поверхового житлового будинку на 2-му поверсі стався вибух.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на прокурора Красноградського району Андрія Яковлєва, інформація про подію надійшла до Красноградського райвідділу міліції близько 9.45.

За даними прокурора району, вибух був спричинений витіканням газу. Постраждалих немає. Метало-бетонні конструкції будинку не зруйновано. Вибухом пошкоджені вікна під’їзду, паркан та автомобіль.

Під час огляду місця події встановлено дані, що свідчать про умисне пошкодження газового котла.

У квартирі мешкало подружжя, 1983 та 1985 року народження, з неповнолітньою донькою, яких на час вибуху не було вдома.

На місці події одразу побувала слідчо-оперативна група на чолі з прокурором району та начальником райвідділу міліції, експерт-криміналіст.

Райвідділом міліції порушено кримінальну справу за ч.2 ст.194 КК України (умисне знищення або пошкодження майна).

У справі триває досудове слідство. Хід слідства контролюється прокуратурою району.