Бійці Беркута віддубасили ногами фанів Металіста (відео)
14:34, 22 жовтня 2012Харьків
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Харків. 22 жовтня. УНІАН. Після матчу між командами Динамо (Київ) і Металіст (Харків) стався інцидент між фанами «Металіста» і міліцією.
Про це повідомляє Українська правда.
На опублікованому видно, як співробітники міліції у камуфляжі ногами б`ють двох лежачих молодих людей із символікою Металіста. На 20-й секунді видно, як правоохоронець штовхає на землю дівчину. «Беркутівці» не реагують на обурення свідків і на камери.
Фото з архіву УНІАН
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