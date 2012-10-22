Бійці Беркута віддубасили ногами фанів Металіста (відео)

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Після матчу між командами Динамо (Київ) і Металіст (Харків) стався інцидент між фанами «Металіста» і міліцією.

Про це повідомляє Українська правда.

На опублікованому видно, як співробітники міліції у камуфляжі ногами б`ють двох лежачих молодих людей із символікою Металіста. На 20-й секунді видно, як правоохоронець штовхає на землю дівчину. «Беркутівці» не реагують на обурення свідків і на камери.

Фото з архіву УНІАН