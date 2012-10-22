Побиття фанів Метеліста розслідує прокуратура Києва

Харків. 22 жовтня. УНІАН. Прокуратура Києва проводить дослідчу перевірку за інформацією на любительському відео щодо побиття працівниками міліції людей із символікою футбольного клубу «Металіст».

Про це повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

У ході дослідчої перевірки прокуратура зобов’язала столичну міліцію провести службове розслідування за цим фактом.

За результатами перевірки буде ухвалене рішення згідно з відно з вимогами статті 97 КПК України.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня після матчу між командами «Динамо» (Київ) і «Металіст» (Харків) у Києві на НСК «Олімпійський» стався інцидент між фанами «Металіста» та міліцією.

Згодом в Інтернет потрапило відео, на якому видно, як працівники загону «Беркут» ногами б’ють уболівальників харківського клубу.

Фото з архіву УНІАН