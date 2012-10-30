Спостерігачі ОБСЄ вважають парламентські вибори в Україні нечесними

Харків. 30 жовтня. УНІАН. Спостерігачі ОБСЄ вважають, що парламентські вибори в Україні пройшли нечесно, та сподіваються обговорити цю проблему з владою.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу перед Центральною клінічною лікарнею «Укрзалазіниці» в Харкові сказала голова короткострокової місії спостерігачів за виборами ОБСЄ Вальбурга Габсбург Дуглас.

«Учора ми провели прес-конференцію по завершенню місії зі спостереження за виборами. Ми говоримо про великий дефіцит демократії і ми говоримо про демократичний регрес в Україні. На жаль, сьогоднішньою ситуацією, коли ми не змогли зустрітися з пані Тимошенко, ми можемо підтвердити нашу заяву», - сказала В.Дуглас.

Вона наголосила, що Парламентська Асамблея ОБСЄ, Рада Європи та Парламентська Асамблея НАТО критично оцінили українські вибори. «Ми зі свого боку заявили, що це були нечесні вибори. Я думаю, що саме цю частину нашої заяви ми як раз не будемо міняти, навіть якщо буде змінена підсумкова заява», - наголосила В.Дуглас.

У свою чергу член парламенту Італії, голова Комітету з демократії та прав людини ОБСЄ Матео Мікаччі наголосив, що представники ОБСЄ не можуть говорити, чи результати виборів будуть прийняті європейськими країнами. М.Мікаччі зазначив, що від спостерігачів ОБСЄ влада отримає детальний список рекомендацій про те, яким чином можна вирішити підкреслені проблеми.

«Ми не виносимо ніяких рішень стосовно результатів виборів. Оцінка, яку ви маєте, є офіційною. Буде виданий список дуже деталізованих рекомендацій владі України, щоб вирішити деякі проблеми, які ми підкреслили», - сказав він.

В.Дуглас висловила сподівання, що представники ОБСЄ зможуть обговорити з урядом Україні проблеми, які склалися, ще до наступного року, коли Україна буде голосувати в ОБСЄ.

Як повідомляв УНІАН, Державна пенітенціарна служба України скасувала дозвіл на побачення засудженої Юлії Тимошенко з В.Дуглас, що було заплановане на сьогодні.

Спостерігачі від ОБСЄ назвали відмову в зустрічі з Ю.Тимошенко порушенням її прав.