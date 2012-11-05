В Європарламенті планується презентація Харківської області

09:32, 05 листопада 2012
Харьків
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Наливайко і Добкін обговорили деталі

Харків. 4 листопада. УНІАН. У прес-клубі при Європарламенті в Брюсселі планується організувати презентацію Харківської області.

Михайло Добкін, Ігор Наливайко, Вікторія Маренич

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Харківської облдержадміністрації, відповідна домовленість була досягнута в ході зустрічі голови облдержадміністрації Михайла Добкіна та керівника Національної спілки журналістів України Олега Наливайка.

Ігор Наливайко, зустріч з Михайлом Добкіним, 2.11.2012

«У Брюсселі ми вступили до прес-клубу, який є основним елітним майданчиком для ЗМІ та розміщується безпосередньо на території Європарламенту. Ми сьогодні маємо можливість проведення там презентацій, конференцій, на цьому майданчику зараз робимо презентацію туристичних можливостей Криму, і ми готові презентувати там і Харківську область», - сказав О.Наливайко.

Михайло Добкін, Вікторія Маренич, зустріч з Ігорем Наливайком, 2.11.2012

У свою чергу, керівник Харківщини висловив зацікавленість у проведенні такої презентації області в Європі.

«Будь-яка презентація для нас цікава. Я дам доручення економічному блоку, щоб це питання відпрацювали, і презентація Харківської області в Брюсселі відбулася», - сказав М.Добкін.

Фото із сайту ХОДА

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