Справу про вибух на газовій станції передано до суду

Харків. 5 листопада. УНІАН. Слідчий відділ прокуратури Харківської області завершив розслідування справи про вибух на Червонодонецькій дожимній компресорній станції.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника слідчого відділу Миколу Желякова, справу з обвинувальним висновком направлено до суду для розгляду по суті.

За його даними, кримінальна справа була порушена стосовно змінного інженера газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» дочірньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» за фактом порушення ним правил безпеки на вибухонебезпечних підприємствах (ч. 2 ст. 273 КК України).

Стосовно обвинуваченого обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.

Водночас прокурор заявив до обвинувачуваного цивільний позов про відшкодування витрат лікувальних закладів охорони здоров’я на надання медичної допомоги постраждалим у сумі 38 тис грн.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня близько 8.30 у селі Копанка Балаклійського району Харківської області на Червонодонецькій дожимній компресорній станції газопромислового управління «Шебелинкагазвидобування» після проведення ремонтних робіт на другій промисловій машині стався вибух газу. В результаті вибуху отримали травми і були направлені до центральної районної лікарні 6 працівників. Вибухом було зруйновано деякі конструкції приміщення та вікна на площі 50 кв. м.