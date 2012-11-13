У Харкові перед судом мітингують прихильники і противники Тимошенко

Харків. 13 листопада. УНІАН. Перед приміщенням Апеляційного суду Харківської області, який сьогодні продовжить слухання справи щодо фінансових махінацій у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України», проходять мітинги противників та прихильників екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

Як передає кореспондент УНІАН, в обох мітингах, які проходять на площі Руднєва, беруть участь близько 1,5 тисячі осіб.

Прихильники Ю.Тимошенко тримають державні прапори, символіку партії «Батьківщина». Люди вимагають звільнити екс-прем’єр-міністра та інших політичних в’язнів.

Противники Ю.Тимошенко також тримають державні прапори і вимагають за законом притягнути екс-прем’єра до кримінальної відповідальності за злочини, які вона скоїла під час керівництва корпорацією ЄЕСУ і на посту глави уряду.

Фото Володимира Кравченка