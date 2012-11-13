У Харкові продовжився суд над Тимошенко

Харків. 13 листопада. УНІАН. Київський районний суд Харкова продовжив слухання кримінальної справи щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України».

Як передає кореспондент УНІАН, о 10.00 головуючий суддя Костянтин Садовський оголосив про початок судового засідання.

Підсудна екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко в зал судових засідань не доставлена.

Також на засіданні відсутня захисниця Ю.Тимошенко Євгенія Тимошенко.

В цей час до зали судових засідань пройшли лідери об’єднаної опозиції Арсеній Яценюк та Олександр Турчинов, а також група народних депутатів з фракції «БЮТ-Батьківщина», зокрема Микола Томенко, Віктор Олійник, Олег Тищенко, Валерій Бабенко та В’ячеслав Кириленко.

У залі судових засідань також присутні близько 10 прихильників Ю.Тимошенко.

Зала судових засідань заповнена наполовину.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.