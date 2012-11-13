Суд у справі ЄЕСУ перенесено на 23 листопада

Харків. 13 листопада. УНІАН. Київський районний суд Харкова переніс розгляд кримінальної справи щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України» на 23 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, суддя Костянтин Садовський, зважаючи на відсутність у залі судових засідань підсудної екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, переніс слухання справи на 14.00 23 листопада 2012 року.

Прихильники Ю.Тимошенко зустріли рішення суду вигуками «Ганьба!» та «Юлі волю!».

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.

Фото УНІАН