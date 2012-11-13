Суддя відхилив клопотання не розглядати справу до одужання Тимошенко

Харків. 13 листопада. УНІАН. Суддя Київського районного суду Харкова Костянтин Садовський залишив без розгляду клопотання захисту екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко про зупинення клопотання у справі до повного одужання підсудної.

Як передає кореспондент УНІАН, під час судового засідання представники держобвинувачення попросили суд перенести судове засідання через відсутність Ю.Тимошенко у залі судових засідань.

У свою чергу захисник Ю.Тимошенко народний депутат Сергій Власенко відзначив коректне формулювання судді про те, що Тимошенко не може брати участі у судовому засіданні у зв’язку зі станом здоров’я.

С.Власенко також висловив вимогу до К.Садовського розглянути клопотання про зупинення провадження у справі ЄЕСУ до повного одужання Ю.Тимошенко.

Він підкреслив, що суд на цій стадії судового процесу вже розглядав клопотання прокурорів про призначення судмедекспертизи стану здоров’я Ю.Тимошенко, а також про встановлення технічної можливості проведення суду в режимі відеоконференції.

Захисник закликав суд, зважаючи на рівноправність сторін захисту та обвинувачення, розглянути клопотання про зупинення провадження.

Адвокат Ю.Тимошенко Олександр Плахотнюк звернув увагу на те, що суд призначає нові судові засідання, заздалегідь розуміючи, що їх потрібно буде перенести через неможливість участі Ю.Тимошенко у зв’язку з її станом здоров’я. О.Плахотнюк наголосив, що закриття провадження у справі до одужання Ю.Тимошенко дозволить зекономити як час учасників процесу, так і кошти на проведення судових засідань.

Вислухавши думки сторін, суддя К.Садовський ніяк не прокоментував це клопотання і постановив перенести справу на 14.00 23 листопада.

Довідка УНІАН. У жовтні 2011 року СБУ порушила проти екс-прем’єр-міністра Ю.Тимошенко кримінальну справу за переведення боргів корпорації ЄЕСУ на бюджет України.

За інформацією прес-центру СБУ, Ю.Тимошенко «обвинувачується в організації ухилення від сплати податків на загальну суму понад 4,7 млн грн, розкраданні і замаху на розкрадання бюджетних коштів шляхом незаконного відшкодування понад 25 млн грн податку на додану вартість, службовій підробці і в ухиленні від сплати 681 тис. грн прибуткового податку. Методом розкрадання бюджетних коштів було впровадження корпорацією ЄЕСУ фінансової схеми приховування валютної виручки з використанням підконтрольних офшорних компаній».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 рр. очолювала корпорацію ЄЕСУ.

Водночас захист наполягає, що справу щодо Ю.Тимошенко про діяльність ЄЕСУ було закрито в 2005 році законно, і це підтвердив Верховний суд України.