В Люботині струмом убило чоловіка, що виліз на вагон

Харків. 13 листопада. УНІАН. На залізничній станції в місті Люботині Харківської області від удару струмом загинув 40-річний чоловік.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Управління МВС України на Південній залізниці, це сталося 12 листопада близько 3-ї години ночі.

Працівники міліції, які за викликом прибули на місце події, встановили, що 40-річний мешканець Харківської області з невідомих причин виліз на дах одного з вантажних вагонів, які в цей час перебували у відстої, і отримав ураження електрострумом високої напруги. Швидка, що прибула на місце події, констатувала смерть потерпілого.

Правоохоронці з’ясовують всі обставини події.