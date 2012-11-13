Прокурор вважає, що Тимошенко може брати участь у судах

Харків. 13 листопада. УНІАН. Екс-прем’єр-міністр України Юлія Тимошенко, яка знаходиться у стаціонарі ЦКЛ «Укрзалізниці» в Харкові, може брати участь у судових засіданнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це представник державного обвинувачення Вікторія Калита сказала на брифінгу після засідання суду у справі щодо корпорації «Єдині енергетичні системи України».

«Відповідно до висновків судово-медичного експертизи, немає даних про те, що у підсудної є наявність тяжкої хвороби, вона може брати участь в судових засіданнях», - сказала В.Калита.

Коментуючи клопотання захисту Ю.Тимошенко щодо зупинення провадження у справі до повного одужання підсудної, В.Калита зазначила, що закон передбачає можливість зупинення розгляду кримінальної справи у разі наявності у підсудного психічної або іншої важкої хвороби.

В.Калита підкреслила, що даних про наявність таких хвороб у Ю.Тимошенко немає.

Довідка УНІАН. Печерський райсуд Києва в жовтні 2011 року засудив Ю.Тимошенко до 7 років позбавлення волі за перевищення повноважень при підписанні газових контрактів із Росією в 2009 році.

З кінця грудня 2011 року екс-прем`єр відбуває строк у Качанівській колонії у Харкові. З травня через погіршення здоров`я Ю.Тимошенко перебуває у лікарні «Укрзалізниці» в Харкові (у неї діагностовано міжхребцеву грижу).

Лікування Ю.Тимошенко проходить під наглядом медиків із берлінської клініки «Шаріте».

29 жовтня екс-прем’єр на знак протесту проти фальсифікацій результатів парламентських виборів оголосила безстрокове голодування.